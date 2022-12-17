Командир спецназа «Троя» рассказал о «спящих» украинских ДРГ под Сватово

Командир спецназа «Троя» рассказал, что под Сватово развернуты «спящие» украинские ДРГ

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай рассказал, что под Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) развернуты украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). По его словам, они находятся в «спящем» состоянии, ожидая приказа для ведения подрывной деятельности, пишет ТАСС.

«ДРГ присутствуют, и я уверен, что они присутствуют в виде залегендированных спящих ячеек. Это однозначно есть. Просто вопрос в том, когда поступит приказ к активизации и в каком направлении», — отметил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Украина перешла от наступления к обороне сватовского направления.

В октябре российский военнослужащий с позывным Крым сравнил диверсантов Вооруженных сил Украины с зомби. По его словам, из-за препаратов они не чувствуют огнестрельные ранения.

