Украина перешла от наступления к обороне сватовского направления в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ начали готовиться к обороне сватовского направления

В населенном пункте Стельмаховка, что северо-западнее Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение новых и укрепление старых фортификационных сооружений, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram.

«Также исходя из характера действий противника, можно сказать, что в данном районе он переходит от наступательных действий, к обороне», — заключил российский военный.

Ранее Марочко заявил, что разведка НМ ЛНР зафиксировала усилившуюся активность украинских диверсантов. Одной из их главных целей является корректировка артиллерийского огня ВСУ.