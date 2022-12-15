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10:13, 15 декабря 2022Россия

Украина перешла от наступления к обороне сватовского направления в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ начали готовиться к обороне сватовского направления

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В населенном пункте Стельмаховка, что северо-западнее Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение новых и укрепление старых фортификационных сооружений, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram.

«Также исходя из характера действий противника, можно сказать, что в данном районе он переходит от наступательных действий, к обороне», — заключил российский военный.

Ранее Марочко заявил, что разведка НМ ЛНР зафиксировала усилившуюся активность украинских диверсантов. Одной из их главных целей является корректировка артиллерийского огня ВСУ.

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Василий Мека
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