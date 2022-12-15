Украинские диверсанты-корректировщики активизировались в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об усилении активности диверсантов-корректировщиков ВСУ

Усилившуюся активность украинских диверсантов зафиксировала разведка Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), сообщил в Telegram офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. По его словам, диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют небольшими группами в 10--12 человек.

«Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня», — написал Марочко.

Накануне ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В Донецке заявили, что этот обстрел стал самым массированным с 2014 года.