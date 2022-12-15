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09:04, 15 декабря 2022Россия

Украинские диверсанты-корректировщики активизировались в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об усилении активности диверсантов-корректировщиков ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Усилившуюся активность украинских диверсантов зафиксировала разведка Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), сообщил в Telegram офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. По его словам, диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют небольшими группами в 10--12 человек.

«Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня», — написал Марочко.

Накануне ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В Донецке заявили, что этот обстрел стал самым массированным с 2014 года.

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Василий Мека
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