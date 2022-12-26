Российский военный рассказал об уничтожении ракет HIMARS
Командир расчета российских сил противовоздушной обороны (ПВО) рассказал, что находящиеся на запорожском направлении военные уничтожают ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не менее трех раз в неделю, сообщает РИА Новости.
«Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS. Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело», — заявил он.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики (ЛНР). Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что также удалось сбить три беспилотника противника в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский Донецкой народной республики (ДНР).