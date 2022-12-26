Российский военный рассказал об уничтожении ракет HIMARS

Российский военный рассказал об уничтожении ракет РСЗО HIMARS по три раза в неделю

Командир расчета российских сил противовоздушной обороны (ПВО) рассказал, что находящиеся на запорожском направлении военные уничтожают ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не менее трех раз в неделю, сообщает РИА Новости.

«Сегодня нами была уничтожена ракета установки HIMARS. Раза три в неделю точно с такими ракетами имеем дело», — заявил он.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской народной республики (ЛНР). Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что также удалось сбить три беспилотника противника в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский Донецкой народной республики (ДНР).