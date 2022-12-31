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11:06, 31 декабря 2022Силовые структуры

В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ

РИА Новости: в Лисичанске ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракты в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

В Лисичанске ликвидировали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который планировал теракты на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что агент был выявлен сотрудниками спецслужб РФ совместно с представителями МВД России.

Во время задержания он бросил в силовиков гранату, а также выкрикивал националистические лозунги. Агент был ликвидирован на месте.

29 декабря стало известно о задержании 54-летнего украинского агента, который передавал СБУ информацию о дислокации и маршрутах Вооруженных сил РФ. Данные он отправлял через мессенджер WhatsApp.

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Алевтина Запольская
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