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12:27, 31 декабря 2022Силовые структуры

Стали известны цели ликвидированного в ЛНР агента СБУ

РИА Новости: ликвидированный в ЛНР агент СБУ намеревался напасть на Дом правительства
Начало событий в новости В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Ликвидированный в Луганской народной республике (ЛНР) агент Службы безопасности Украины (СБУ) намеревался напасть на Дом правительства. О его целях стало известно РИА Новости со слов источника силовых структурах.

«Силовиками получены сведения о планируемом им по заданию украинских спецслужб нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных лиц.

О выявлении в Лисичанске агента СБУ стало известно ранее 31 декабря. Во время задержания он бросил в силовиков гранату, а также выкрикивал националистические лозунги. Агент был ликвидирован на месте.

29 декабря сообщалось о задержании 54-летнего украинского агента, который передавал СБУ информацию о дислокации и маршрутах Вооруженных сил РФ. В его обязанности входило узнавать места дислокации, численность подразделений, маршруты перемещения военных.

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Алина Гончарова
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