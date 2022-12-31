Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Вулверхэмптон
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Барселона
1:1
Завершен
Эспаньол
Испания - Примера|15-й тур
Манчестер Сити
1:0
2-й тайм
live
Эвертон
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
20:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|18-й тур
18:51, 31 декабря 2022Спорт

Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»

Российский боец Магомедов оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»

Кадр: Fight Nights Global TV / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы вплотную подплыли к берегам UFC и скоро начнем вторжение в Америку, чтобы забрать самое ценное сокровище!» — написал боец. Также 28-летний Магомедов поблагодарил организацию и ее президента Дэйну Уайта за подписание контракта.

29 декабря стало известно, что Магомедов подписал контракт с UFC. Оформлением соглашения занимался менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Ожидается, что российский боец дебютирует в промоушене в мае‑июне 2023 года.

Магомедов одержал семнадцать побед (13 из которых — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в армию
Рэпер Андрей Райкконен найден мертвым в Санкт-Петербурге
Японского журналиста ранило в Киеве
Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»
Ивлеева высказалась о планах на личную жизнь в новом году
Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей Киева
Врач предупредил об опасности мандаринов для некоторых категорий людей
Общественный транспорт Москвы будет работать бесплатно всю новогоднюю ночь
Солистка группы «Блестящие» назвала основные ошибки женщин при выборе партнера
Косметолог рекомендовала процедуры для лица накануне праздника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.