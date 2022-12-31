Российский боец оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»

Российский боец Магомедов оценил контракт с UFC фразой «начнем вторжение в Америку»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы вплотную подплыли к берегам UFC и скоро начнем вторжение в Америку, чтобы забрать самое ценное сокровище!» — написал боец. Также 28-летний Магомедов поблагодарил организацию и ее президента Дэйну Уайта за подписание контракта.

29 декабря стало известно, что Магомедов подписал контракт с UFC. Оформлением соглашения занимался менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Ожидается, что российский боец дебютирует в промоушене в мае‑июне 2023 года.

Магомедов одержал семнадцать побед (13 из которых — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.