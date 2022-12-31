Медведев озвучил девиз России уходящего года

Медведев заявил, что выражение «своих не бросаем» стало девизом России в 2022 году

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев озвучил девиз России уходящего 2022 года. По его мнению, им стало выражение «своих не бросаем». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное - открыла им свое сердце», — сказал Медведев.

В своем обращении он также предсказал попытки врагов России «сломить страну» в 2023 году, но этого, по мнению зампреда Совбеза, не произойдет.