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15:21, 31 декабря 2022Россия

Медведев предрек попытки врагов России сломить страну в 2023 году

Медведев заявил, что враги России и в 2023 году будут пытаться сломить страну

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги России и в 2023 году будут пытаться сломить страну, но «у них это не получится». Об этом политик заявил в своем новогоднем обращении, которое опубликовал в Telegram.

«Наступающий год тоже не будет легким», — предрек Медведев. Однако он заверил, что враги России не смогут «подчинить ее своей воле».

Зампред Совбеза также подчеркнул, что граждане России стали сильнее. «Мы вместе, за нами правда, а в правде победа, которая обязательно будет за нами», — сказал он.

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Константин Лысяков
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