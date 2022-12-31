Медведев предрек попытки врагов России сломить страну в 2023 году
Медведев заявил, что враги России и в 2023 году будут пытаться сломить страну
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги России и в 2023 году будут пытаться сломить страну, но «у них это не получится». Об этом политик заявил в своем новогоднем обращении, которое опубликовал в Telegram.
«Наступающий год тоже не будет легким», — предрек Медведев. Однако он заверил, что враги России не смогут «подчинить ее своей воле».
Зампред Совбеза также подчеркнул, что граждане России стали сильнее. «Мы вместе, за нами правда, а в правде победа, которая обязательно будет за нами», — сказал он.