Президент Путин заявил об исторической и нравственной правоте россиян

В новогоднем обращении президент Владимир Путин заявил об исторической правоте россиян. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», — заявил он.

Путин выразил уверенность, что россияне вместе преодолеют все трудности и сохранят независимость страны. По словам президента, граждане государства никогда не допустят его раскола.

Новогоднее обращение Путина к россиянам, которое первыми увидели жители Камчатки и Чукотки, стало самым продолжительным среди всех праздничных выступлений главы государства и продлилось девять минут. Кроме того, президент впервые выступал с новогодней речью на фоне военных, на форме многих из которых были государственные награды.