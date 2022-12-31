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15:03, 31 декабря 2022Россия

Путин заявил об исторической правоте россиян

Президент Путин заявил об исторической и нравственной правоте россиян

Фото: Сергей Гунеев / ТАСС

В новогоднем обращении президент Владимир Путин заявил об исторической правоте россиян. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», — заявил он.

Путин выразил уверенность, что россияне вместе преодолеют все трудности и сохранят независимость страны. По словам президента, граждане государства никогда не допустят его раскола.

Новогоднее обращение Путина к россиянам, которое первыми увидели жители Камчатки и Чукотки, стало самым продолжительным среди всех праздничных выступлений главы государства и продлилось девять минут. Кроме того, президент впервые выступал с новогодней речью на фоне военных, на форме многих из которых были государственные награды.

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Константин Лысяков
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