Малкин вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Евгений Малкин обошел Сергея Федорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилс» и вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шайба позволила Малкину набрать 1180-е очко (456 шайб и 724 передачи) в карьере в НХЛ и обойти в рейтинге лучших российских бомбардиров Сергея Федорова (1179 очков — 483 шайбы и 696 передач). Первую строчку списка удерживает форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, в активе которого 1452 очка (803 шайбы и 649 передач).

Несмотря на шайбу Малкина, «Питтсбург» проиграл со счетом 2:4. После 36 матчей «Пингвинс» с 44 очками занимают седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Малкин выступает в лиге с 2006 года, всю заокеанскую карьеру он провел в «Питтсбурге». Он трижды попадал в символическую сборную НХЛ, четыре раза участвовал в Матче всех звезд, по разе брал «Конн Смайт Трофи», «Колдер Трофи» и «Харт Трофи», а также дважды становился лучшим бомбардиром сезона. Федоров выступал в лиге с 1990-го по 2009-й. Россиянин защищал цвета «Детройт Рэд Уингс», «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс».