Премьер Молдавии прокомментировала получение страной статуса кандидата в ЕС
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, комментируя получение страной статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), назвала данное событие историческим моментом. Об этом она рассказала в своем новогоднем обращении, сообщает РИА Новости.
«Наше место в европейской семье, и мы сделаем все возможное, чтобы это ожидаемое и заслуженное благополучие в полной мере и как можно скорее ощутил каждый гражданин», — заявила она.
Гаврилица подчеркнула, что необходимо сохранять веру в то, что государство двигается в правильном направлении. Она также призвала соотечественников сохранять дух единства и солидарности.
Ранее молдавское Министерство культуры ознаменовало наступающий 2023-й Годом украинской культуры. Данный вопрос министр культуры Республики Молдова Серджиу Продан обсудил со своим украинским коллегой Александром Ткаченко.