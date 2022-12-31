Премьер Молдавии прокомментировала получение страной статуса кандидата в ЕС

Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что место страны в европейской семье

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, комментируя получение страной статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), назвала данное событие историческим моментом. Об этом она рассказала в своем новогоднем обращении, сообщает РИА Новости.

«Наше место в европейской семье, и мы сделаем все возможное, чтобы это ожидаемое и заслуженное благополучие в полной мере и как можно скорее ощутил каждый гражданин», — заявила она.

Гаврилица подчеркнула, что необходимо сохранять веру в то, что государство двигается в правильном направлении. Она также призвала соотечественников сохранять дух единства и солидарности.

Ранее молдавское Министерство культуры ознаменовало наступающий 2023-й Годом украинской культуры. Данный вопрос министр культуры Республики Молдова Серджиу Продан обсудил со своим украинским коллегой Александром Ткаченко.