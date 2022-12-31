Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 31 декабря 2022Мир

Премьер Молдавии прокомментировала получение страной статуса кандидата в ЕС

Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что место страны в европейской семье

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, комментируя получение страной статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), назвала данное событие историческим моментом. Об этом она рассказала в своем новогоднем обращении, сообщает РИА Новости.

«Наше место в европейской семье, и мы сделаем все возможное, чтобы это ожидаемое и заслуженное благополучие в полной мере и как можно скорее ощутил каждый гражданин», — заявила она.

Гаврилица подчеркнула, что необходимо сохранять веру в то, что государство двигается в правильном направлении. Она также призвала соотечественников сохранять дух единства и солидарности.

Ранее молдавское Министерство культуры ознаменовало наступающий 2023-й Годом украинской культуры. Данный вопрос министр культуры Республики Молдова Серджиу Продан обсудил со своим украинским коллегой Александром Ткаченко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту
Назван самый обедневший миллиардер России
Патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении мира
В ДНР сообщили об обстреле трех городов со стороны ВСУ
Россиянам напомнили правила запуска фейерверков
Стало известно о невозможности Германии выполнить план по борьбе с Россией
Американцы захотели увидеть налоговую декларацию Зеленского
Раскрыты правила празднования Нового года с ребенком
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Правительство России установило предельную цену газа для двух месторождений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.