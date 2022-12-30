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19:45, 30 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия ознаменовала 2023-й Годом украинской культуры

Минкульт Молдавии ознаменовал 2023-й Годом украинской культуры

Фото: Maksim Levin / Reuters

В Молдавии наступающий 2023-й ознаменовали Годом украинской культуры. Об этом сообщает молдавское Министерство культуры на своем сайте.

«29 декабря в ходе онлайн-встречи министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и министр культуры Республики Молдова Серджиу Продан обсудили планы и видение проведения Года украинской культуры в Молдове», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что обсуждение коснулось культурной сферы обеих стран. Продан подтвердил приверженность молдавской стороны к поддержке украинских деятелей культуры, а также беженцев. Согласно сообщению, Ткаченко назвал 2022 год переломным в отношениях Украины и Молдавии.

Ранее молдавские власти приостановили действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение украинского кризиса. Речь идет о каналах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Позднее глава Службы информации и безопасности (СБ) страны Александр Мустяцэ сообщил, что данное решение приняли ради защиты информационного пространства, а не из-за цензуры.

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Кристина Есикова
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