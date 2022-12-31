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15:11, 31 декабря 2022Россия

Путин заявил об объявленной против России санкционной войне

Президент Путин заявил, что против России была объявлена настоящая санкционная война

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что против России была объявлена настоящая санкционная война. Глава государства отметил, что ее авторы ожидали полного разрушения государства, однако этого не произошло. Его цитирует ТАСС.

«Те, кто ее затеял [санкционную войну], ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — подчеркнул Путин.

В этом году российский лидер выступил с новогодней речью на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее в декабре Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями. Глава государства отметил, что страны успешно противостоят санкционному давлению со стороны недружественных государств и попыткам изолировать Москву и Минск на глобальных рынках.

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Варвара Кошечкина
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