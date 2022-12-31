Путин заявил об объявленной против России санкционной войне

Президент Путин заявил, что против России была объявлена настоящая санкционная война

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что против России была объявлена настоящая санкционная война. Глава государства отметил, что ее авторы ожидали полного разрушения государства, однако этого не произошло. Его цитирует ТАСС.

«Те, кто ее затеял [санкционную войну], ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — подчеркнул Путин.

В этом году российский лидер выступил с новогодней речью на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Ранее в декабре Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями. Глава государства отметил, что страны успешно противостоят санкционному давлению со стороны недружественных государств и попыткам изолировать Москву и Минск на глобальных рынках.