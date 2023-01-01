Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Борт с вернувшимися из плена российскими военными приземлился на аэродроме Чкаловский

Самолет с 82 российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлился на аэродроме Чкаловский, передает телеканал «Звезда».

Как уточнили журналисты, борт с российскими бойцами прибыл в Подмосковье. «В канун Нового года на родину вернулись 82 бойца», — подчеркнули они.

В субботу Минобороны России сообщило, что 82 военнослужащих возвращены из украинского плена 31 декабря. Они прибудут в Москву для лечения и реабилитации. При этом в ведомстве не стали сообщать детали о переданных Киеву украинских военных.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что Россия проведет новый обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50.