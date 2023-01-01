Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
Борт с вернувшимися из плена российскими военными приземлился на аэродроме Чкаловский
Самолет с 82 российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлился на аэродроме Чкаловский, передает телеканал «Звезда».
Как уточнили журналисты, борт с российскими бойцами прибыл в Подмосковье. «В канун Нового года на родину вернулись 82 бойца», — подчеркнули они.
В субботу Минобороны России сообщило, что 82 военнослужащих возвращены из украинского плена 31 декабря. Они прибудут в Москву для лечения и реабилитации. При этом в ведомстве не стали сообщать детали о переданных Киеву украинских военных.
Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что Россия проведет новый обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50.