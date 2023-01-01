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21:02, 1 января 2023Забота о себе

Россиянам назвали правила идеального разгрузочного дня

Диетолог Ковальков: разгрузить организм после застолья поможет слабительное

Фото: Anna Wlodarczyk / Unsplash

Разгрузить организм после новогоднего застолья помогут слабительное и микроклизма. Правила идеального разгрузочного дня в беседе с News.ru назвал диетолог Алексей Ковальков.

По словам собеседника издания, правила разгрузочного дня предусматривают употребление большого количества клетчатки, двух грейпфрутов и девяти яичных белков. Специалист отметил, что в разгрузочный день следует снизить количество жиров в рационе, поскольку им свойственно залипать в кишечнике, тогда как после праздничного застолья жира и без этого много.

Ковальков упомянул, что предлагаемый им рацион для разгрузочного дня был разработан в Институте питания в 1960-х годах. «Берете девять яичных белков — их не нужно есть сырыми, можно отваривать, пожарить, запечь, и распределяете на день. Едите их вместе с гранулированными отрубями и запиваете чаем или кофе. Но также нужны углеводы, их идеально получать из грейпфрута», — рассказал диетолог, добавив, что два грейпфрута можно поделить на четыре части, которые нужно будет съесть в течение дня. Завершают разгрузочное меню два яичных белка.

Врач отметил, что для улучшения перильстатики кишечника следует также как можно больше двигаться.

Ранее врач-диетолог назвала способ не растолстеть в новогодние праздники.

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Варвара Кошечкина
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