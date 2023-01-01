Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 1 января 2023Россия

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку

СЦКК: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено восемь снарядов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь открыли огонь по Донецку и Макеевке. В общей сложности выпущено восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. 11:20 — населенный пункт Тоненькое — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 11:23 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района получили ранения парень 2002 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1975 года рождения.

Ранним утром 1 января под обстрел со стороны ВСУ попали район крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена». Сообщалось о повреждении не менее пяти многоквартирных домов.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Оценена польза бани при похмелье
ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку
В России выявили 5038 случаев коронавируса
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Эрдоган раскрыл данные о поставках по «зерновому коридору» с Украины
Стало известно об уничтожении базы элитного спецназа Украины
В ЛНР заявили о существенных потерях ВСУ
Туктамышева оценила влияние романтических отношений на карьеру фигуристок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.