СЦКК: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено восемь снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь открыли огонь по Донецку и Макеевке. В общей сложности выпущено восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. 11:20 — населенный пункт Тоненькое — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 11:23 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района получили ранения парень 2002 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1975 года рождения.

Ранним утром 1 января под обстрел со стороны ВСУ попали район крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена». Сообщалось о повреждении не менее пяти многоквартирных домов.