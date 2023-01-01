Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 1 января 2023Россия

В Донецке сообщили о трех раненых в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех раненых жителях в результате обстрела со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Три человека получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Так, после обстрела Ворошиловского района получили ранения трехмесячный мальчик 2022 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1975 года рождения.

Градоначальник также отметил, что, по дополнительной информации очевидцев, в результате обстрела района произошло прямое попадание в кровлю здания, в котором расположен Республиканский художественный музей, а в здании библиотеки им. Крупской в большом количестве вылетели стекла.

Ранее стало известно, что районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск. В администрации центрального Ворошиловского района Донецка уточнили, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены не менее пяти многоквартирных домов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Москвичам рассказали о погоде в первый день года
В США заявили о возможности лишить страну электричества за несколько часов
В Донецке сообщили о трех раненых в результате обстрела ВСУ
В России поставят точку в споре между пассажирами верхних и нижних полок поездов
Путин заявил об объявленной санкционной войне против России
Нарколог назвал рассол эффективным средством от похмелья при одном условии
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Стадо бизонов погибло из-за столкновения с грузовой фурой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.