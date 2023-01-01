В Донецке сообщили о трех раненых в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех раненых жителях в результате обстрела со стороны ВСУ

Три человека получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр столицы Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Так, после обстрела Ворошиловского района получили ранения трехмесячный мальчик 2022 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1975 года рождения.

Градоначальник также отметил, что, по дополнительной информации очевидцев, в результате обстрела района произошло прямое попадание в кровлю здания, в котором расположен Республиканский художественный музей, а в здании библиотеки им. Крупской в большом количестве вылетели стекла.

Ранее стало известно, что районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск. В администрации центрального Ворошиловского района Донецка уточнили, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены не менее пяти многоквартирных домов.