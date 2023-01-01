Российские военные сорвали контратаки ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В ведомстве указали, что бойцы ВСУ хотели контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции, однако сделать это им не удалось, так как все их попытки были отражены ударами артиллерии и усилиями военнослужащих.
Отмечается, что на упомянутом направлении было ликвидировано более 50 украинских военных. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Вместе с тем, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, которые действовали в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Дорожнянка Запорожской области, а также близ Никольского, Нескучного и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее Минобороны уведомило о срыве планируемых Киевом атак против России.