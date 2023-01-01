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15:02, 1 января 2023Россия

Российские военные сорвали контратаки ВСУ на южнодонецком направлении

В Минобороны сообщили о пресечении попыток контратаки ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что бойцы ВСУ хотели контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции, однако сделать это им не удалось, так как все их попытки были отражены ударами артиллерии и усилиями военнослужащих.

Отмечается, что на упомянутом направлении было ликвидировано более 50 украинских военных. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Вместе с тем, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, которые действовали в направлении населенных пунктов Новоандреевка и Дорожнянка Запорожской области, а также близ Никольского, Нескучного и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Минобороны уведомило о срыве планируемых Киевом атак против России.

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Варвара Кошечкина
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