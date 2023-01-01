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23:56, 1 января 2023Россия

Еще в одном российском регионе запретили запуск дронов

Губернатор Оренбургской области Паслер запретил использование частных дронов в регионе

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В Оренбургской области запретили использование частных беспилотников. Соответствующий указ подписал губернатор российского региона Денис Паслер, сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, запрет не распространяется на дроны, используемые органами государственной власти, подведомственными им организациями, а также иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций. Уточняется, что данная мера устанавливается на срок до снятия режима уровня базовой готовности.

Ранее власти Волгоградской области ввели запрет на запуск беспилотников на территории региона.

До этого запуск беспилотников запретили в нескольких других российских регионах, в частности, в Рязанской, Нижегородской областях, в Пермском крае и Республике Марий Эл.

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Марина Совина
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