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14:01, 31 декабря 2022Россия

Еще в одном российском регионе запретили запуск беспилотников

Власти Волгоградской области запретили запуск беспилотников в регионе

Фото: Unsplash

Власти Волгоградской области ввели запрет на запуск беспилотников на территории региона. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского региона.

Согласно постановлению губернатора Андрея Бочарова, запрет распространяется на все виды квадрокоптеров вне зависимости от их взлетной массы. Под исключение попадают дроны, использование которых будет согласовано с оперативным штабом Волгоградской области, сформированным после введения президентом режима повышенной готовности в Южном и Центральном федеральных округах России.

Ранее в поле возле Ильменского сельского поселения Волгоградской области обнаружили упавшие обломки неизвестного объекта. По словам главы местной администрации Владимира Плющенко, жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее запуск беспилотников запретили в нескольких других российских регионах, в частности, в Рязанской, Нижегородской областях, в Пермском крае и Республике Марий Эл.

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Константин Лысяков
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