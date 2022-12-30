В российском регионе в поле нашли упавшие обломки неизвестного объекта

Власти заявили, что в поле в Волгоградской области обнаружили обломки неизвестного объекта

В поле на территории Руднянского района Волгоградской области были обнаружены упавшие обломки неизвестного объекта возле Ильменского сельского поселения. Информацию о находке подтвердили власти, пишет ТАСС.

Глава российского поселения Владимир Плющенко уточнил, что сейчас территория, где заметили подозрительный объект, оцеплена. По его данным, жертв и разрушений удалось избежать.

«Что за обломки, не можем сказать. <...> Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных», — отметил Плющенко.

По сведениям регионального портала V1.RU, жители Ильменского сельского поселения заметили большие обломки серого цвета примерно в 20 километрах от населенного пункта. К месту уже направились представители экстренных служб.

В администрации Волгоградской области жителей призвали не паниковать из-за произошедшего. «Давайте дождемся подтверждения или опровержения этой информации от экстренных служб или от Министерства обороны России», — пояснили в пресс-службе.

Это уже не первое подобное происшествие в Волгоградской области. 16 декабря в Еланском районе обнаружили обломки неопознанного объекта. Место падения неизвестного объекта было оцеплено, тогда туда прибыли сотрудники МЧС. По внешнему виду обломков нельзя было распознать, какой тип летательного аппарата рухнул на землю: ракета или беспилотник.