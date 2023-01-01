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14:04, 1 января 2023Россия

Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиян

ФССП: число невыездных из-за долгов россиян к Новому году достигло восьми миллионов

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Число россиян, которые числятся невыездными из-за долгов, достигло к Новому году восьми миллионов человек, что является самым высоким показателем за 15 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Комментируя текущую ситуацию, представители ФССП указали, что сейчас постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации действуют в рамках 8 миллионов исполнительных производств. При этом в декабре 2021 года невыездными числились 4,6 миллиона граждан.

Отмечается, что зафиксированный в конце 2022 года показатель стал рекордным: тогда как десять лет назад невыездными были признаны около 300 тысяч соотечественников, в 2016 году таких граждан стало уже порядка миллиона, а в декабре 2019 — 3,4 миллиона. К началу лета 2021 года невыездными были признаны 5,5 миллиона жителей страны.

Ранее приставы разъяснили россиянам условия запрета на выезд из страны.

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Варвара Кошечкина
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