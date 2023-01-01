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21:10, 1 января 2023Забота о себе

Нарколог назвал предельную дозу алкоголя для мужчины

Нарколог Стеценко заявил, что 200 мл водки являются предельной дозой алкоголя для мужчины

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Психически и физически здоровый мужчина может выпить 200 граммов водки в сутки. Предельную дозу алкоголя для мужчины в беседе с NEWS.ru назвал врач-нарколог Олег Стеценко.

Собеседник издания призвал россиян не экспериментировать со спиртными напитками и не испытывать себя. «Я по-прежнему абсолютно убежден, что предельная доза крепкого алкоголя в сутки, это 50 мл водки», — отметил он, добавив, что для психически и физически здорового мужчины норму можно повысить до 200 миллилитров, но в таком случае спиртное необходимо закусывать.

Врач указал, что оценивать вред алкоголя лишь с позиции непосредственного влияния напитка на организм неправильно, потому как во многих случаях «приключения» может спровоцировать совсем небольшое количество спиртного.

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Варвара Кошечкина
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