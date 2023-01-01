Советский спутник сгорит в атмосфере Земли

Советский спутник «Космос-917», запущенный в 1977-м, сгорит в атмосфере в течение 3 дней

Советский спутник «Космос-917», который был запущен в 1977 году, сгорит в атмосфере Земли в ближайшие три дня. Об этом сообщил Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, передает ТАСС.

Как рассказали в институте, земная атмосфера продолжает «очищать» пространство около планеты от космического мусора. В данное время ее верхние слои раздуваются ультрафиолетовым излучением из-за нарастающего цикла солнечной активности.