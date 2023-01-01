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23:00, 1 января 2023Наука и техника

Советский спутник сгорит в атмосфере Земли

Советский спутник «Космос-917», запущенный в 1977-м, сгорит в атмосфере в течение 3 дней

Фото: Samantha Cristoforetti / ESA / Global Look Press

Советский спутник «Космос-917», который был запущен в 1977 году, сгорит в атмосфере Земли в ближайшие три дня. Об этом сообщил Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН, передает ТАСС.

Как рассказали в институте, земная атмосфера продолжает «очищать» пространство около планеты от космического мусора. В данное время ее верхние слои раздуваются ультрафиолетовым излучением из-за нарастающего цикла солнечной активности.

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Марина Совина
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