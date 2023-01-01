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06:02, 1 января 2023Мир

В Сербии ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки

В Белграде ночной клуб Freestyler затонул во время новогодней вечеринки

Фото: @samstreetwrites

В Белграде ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о расположенном на дебаркадере популярном заведении Freestyler. Подобные клубы, также известные как «сплавы», широко распространены в Сербии из-за отсутствия проверок со стороны надзорных органов.

После того, как клуб начал тонуть, посетителей вывели. В процессе эвакуации одна девушка получила легкие травмы.

25 декабря во Владивостоке загорелся ночной клуб Unique. Возгорание началось около двух часов ночи, когда в заведении собралось большое количество посетителей. Сотрудники клуба смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами. Позднее выяснилось, что пожар начался во время поздравления именниника — один из посетителей поджег потолок фейерверком.

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Марина Совина
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