В России подорожал техосмотр автомобилей

В России подорожала процедура техосмотра автомобилей

С Нового года в России подорожала процедура техосмотра автомобилей (ТО). Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, согласно которому их величину с 1 января для каждого региона устанавливают местные власти, вступил в силу еще осенью 2022-го.

Проведенный газетой «Коммерсантъ» анализ опубликованных документов по 45 субъектам продемонстрировал, что стоимость ТО самой массовой категории — легкового автотранспорта — в среднем возросла на 57 процентов. При этом большинство регионов подняли тариф до минимально допустимого приказом ФАС уровня — 913 рублей.

Сильнее всего техосмотр подорожает в Орловской области (в три раза), а также в Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях и в Хакасии (в два раза). Самый дорогой тариф ТО установлен в Санкт-Петербурге — 1544 рубля. Московские власти выбрали минимальный тариф 913 рублей для легковых автомобилей (старая цена — 720 рублей — не менялась с 2012 года).

Новые правила предусматривают постоянную возможность корректировки стоимости ТО. Выглядеть это будет так: региональные власти запрашивают у операторов данные об их расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и т.д.), рассчитывая цены для следующего года. Если данные присылают менее половины действующих на рынке компаний, тариф индексируют на уровень инфляции. При этом цены на техосмотр не могут быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубля для мотоциклов, 1560-1880 рублей для автобусов и 900-1960 рублей для грузовиков.

С декабря 2021 года техосмотр остался обязательной регулярной процедурой только для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию.