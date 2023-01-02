Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес Набиуллиной

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обвинений СБУ в адрес Набиуллиной

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — заявили в пресс-службе СК.

В понедельник, 2 января, СБУ заочно предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной. По словам представителей украинского ведомства, Набиуллина организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины. Также в публикации отмечается, что «глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны».