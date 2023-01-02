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23:56, 2 января 2023Силовые структуры

Раскрыто состояние пострадавших от наезда лошади на Дворцовой площади

МВД: пострадавшие от наезда запряженной в карету лошади в Петербурге госпитализированы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Двое детей и их отец пострадали в результате наезда запряженной в карету лошади на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, сообщение о ДТП с участием кареты с лошадьми поступило около 17:00. В результате инцидента пострадали 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все они госпитализированы с травмами средней тяжести, уточнили в пресс-службе.

Правоохранители задержали 38-летнюю возницу кареты, она пыталась скрыться с места происшествия. Отмечается, что полицейские зафиксировали у нее признаки алкогольного опьянения и направили на медицинское освидетельствование.

При этом установлено, что инцидент спровоцировал мужчина, проходивший мимо кареты. Полицией приняты меры к установлению его личности и задержанию, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади. Мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное испугалось и сбросило наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшихся на площади людей. Следственный комитет (СК) начал проверку.

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Марина Совина
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