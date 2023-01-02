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16:25, 2 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударах по пунктам размещения «иностранного легиона»

Российские войска нанесли удары по «иностранному легиону», более 70 наемников уничтожены

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Российские войска в ходе спецоперации нанесли удар по пунктам временного размещения подразделений «иностранного легиона». В результате атаки более 70 иностранных наемников были уничтожены. Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что пункты временной дислокации «легиона» находились около Марково и Краматорска Донецкой народной республики, а также в районе Новоосиново Харьковской области.

В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России было уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены.

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Ранее стало известно, что на купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили более 40 украинских военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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