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18:52, 2 января 2023Спорт

У легенды мирового тенниса обнаружили рак

У бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и молочной железы

Фото: Hannah Mckay / Reuters

У бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой обнаружили рак. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

У легенды мирового тенниса диагностировали рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы. «Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил», — заявила 66-летняя спортсменка.

У Навратиловой впервые диагностировали рак груди в 2010 году. Через шесть месяцев врачи констатировали у нее ремиссию.

Навратилова родилась в Чехословакии, однако в 1981 году приняла американское гражданство. За свою карьеру она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 — в парном разряде. Оба эти результата являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. Спортсменка 18 раз становилась победительницей турниров серии «Большого шлема».

Анастасия Борисова
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