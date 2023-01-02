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22:00, 2 января 2023Россия

Взрыв прозвучал в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над городом беспилотник

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Взрыв прозвучал в небе над Севастополем. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

По его информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.

Глава города отметил, что все службы в настоящее время работают в штатном режиме.

В декабре Развожаев неоднокрано сообщал о сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, 8 декабря корабль Черноморского флота сбил беспилотник в море близ города. 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега.

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.

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Марина Совина
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