Взрыв прозвучал в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над городом беспилотник

Взрыв прозвучал в небе над Севастополем. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

По его информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.

Глава города отметил, что все службы в настоящее время работают в штатном режиме.

В декабре Развожаев неоднокрано сообщал о сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, 8 декабря корабль Черноморского флота сбил беспилотник в море близ города. 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега.

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.