В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает онлайн-карта воздушных тревог министерства цифровой трансформации.

Тревога началась в 23.28 по московскому времени, следует из данных ресурса.

Накануне в Николаевской и Черкасской областях Украины произошли взрывы. Информации о причинах взрывов в двух областях, а также о пострадавших и погибших на данный момент не приводится.

Ранее в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях — объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение о воздушной тревоге действует и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

