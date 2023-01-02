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23:59, 2 января 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает онлайн-карта воздушных тревог министерства цифровой трансформации.

Тревога началась в 23.28 по московскому времени, следует из данных ресурса.

Накануне в Николаевской и Черкасской областях Украины произошли взрывы. Информации о причинах взрывов в двух областях, а также о пострадавших и погибших на данный момент не приводится.

Ранее в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях — объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение о воздушной тревоге действует и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Марина Совина
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