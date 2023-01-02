В двух областях Украины произошли взрывы

Klymenko Time: в Николаевской и Черкасской областях Украины произошли взрывы

В Николаевской и Черкасской областях Украины сообщили о прогремевших взрывах. Информацию о произошедшем в своем Telegram-канале разместило издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Николаевской области. Также сообщают о взрывах в Черкасской области», — передают журналисты.

Информации о причинах взрывов в двух областях, а также о пострадавших и погибших на данный момент не приводится.

2 января в центре и на юге Украины — в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях — объявили воздушную тревогу. Кроме того, предупреждение о воздушной тревоге действует и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что в 2022 году на Украине было объявлено около 14 870 воздушных тревог. По данным службы, столько раз сирены включались с 24 февраля по 15 декабря.