Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:31, 3 января 2023Экономика

Объяснены неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Аналитик Бахтизин: институты Запада предрекли резкое падение ВВП в силу своей предвзятости

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин объяснил неудачные пронозы Всемирного банка и Международного валютного фонда относительно России. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что главные офисы этих организаций находятся в США, поэтому заявления о резком падении ВВП к концу 2022 были «ангажированными и предвзятыми».

По словам Бахтизина, подготовленные Всемирным банком и МВФ данные моментально подхватываются СМИ по всему миру и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние.

Ранее научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке заявил, что ВВП Украины снизился на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше.По мнению эксперта, нет никаких признаков того, что санкции смогут навредить России и повлияют на ее способность вести боевые действия.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дан прогноз по ситуации с мировой экономикой в 2023 году
Русский символ семейного уюта вызвал восхищение в Китае
Объяснены неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России
Психолог перечислила правила жизни «с чистого листа»
Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего
Перечислены возможные военные конфликты 2023 года
Военкор показал видео уничтожения российскими военными позиций ВСУ
Названы самые вредные сладости для детей
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Полиция Вашингтона предупредила о возможном повторении штурма Капитолия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.