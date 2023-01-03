Объяснены неудачные прогнозы Запада в отношении ВВП России

Аналитик Бахтизин: институты Запада предрекли резкое падение ВВП в силу своей предвзятости

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин объяснил неудачные пронозы Всемирного банка и Международного валютного фонда относительно России. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что главные офисы этих организаций находятся в США, поэтому заявления о резком падении ВВП к концу 2022 были «ангажированными и предвзятыми».

По словам Бахтизина, подготовленные Всемирным банком и МВФ данные моментально подхватываются СМИ по всему миру и распространяются в информационном поле, оказывая на всех заметное влияние.

Ранее научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке заявил, что ВВП Украины снизился на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше.По мнению эксперта, нет никаких признаков того, что санкции смогут навредить России и повлияют на ее способность вести боевые действия.