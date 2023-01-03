Стала известна реакция Байдена на трудности выбора спикера палаты представителей

Белый дом: Байден с пониманием относится к трудности выбора спикера палаты представителей

Стала известна реакция президента США Джо Байдена на трудности выбора спикера палаты представителей. Глава государства относится к ним с пониманием, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Здесь следует быть очень осторожными, не быть вовлеченными, не называть имен, просто позволить этому процессу продолжаться. Это то, что президент понимает», — заявила официальный представитель американской администрации.

Жан-Пьер подчеркнула, что законодателям США необходимо самостоятельно определиться с выбором спикера в новом составе Конгресса.

Ранее стало известно, что палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование. Фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти, снова не набрал необходимых для победы 218 голосов.

В последний раз избрать спикера в первом раунде голосования не удалось в 1923 году, а всего это происходило 14 раз в истории США.

