Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:51, 3 января 2023Наука и техника

В российские войска начали поступать малогабаритные «Бинокли» для нужд СВО

Зубарев: в российские войска начали поступать малогабаритные БЛА «Бинокль» для нужд СВО

Фото: РИА Новости

Российская компания «Съемка с воздуха» начала поставку малогабаритных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Бинокль» для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Дмитрия Зубарева.

По его словам, «Бинокль» стоит в 2-3 раза дешевле китайского дрона DJI Mavic, активно использующегося в ходе боевых действий. Он оснащен компактным тепловизором, способным устанавливать наличие сил и средств противника в любое время суток. Также его можно оснастить устройством сброса гранат.

«Именно такие "Бинокли" уже начали поставлять. И ночные, и дневные — уже контракты есть», — заявил Зубарев, уточнив, что речь идет о поставках в российские войска десятков единиц дронов.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков оценил значение дронов для артиллерии в ходе спецоперации. По его словам, беспилотные летательные аппараты позволяют эффективно поражать цели даже буксируемыми артиллерийскими системами, которые считались устаревшими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя
Бывший украинский чиновник рассказал о незаконной отмене выборов Зеленским
В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев
Двум депутатам дали срок за драку в парламенте
В российские войска начали поступать малогабаритные «Бинокли» для нужд СВО
МИД России оценил возможность диалога по мирному доровору с Японией
Немцев охватил страх за свое благосостояние
В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Диетолог развеяла мифы об обезжиренных продуктах
МИД России предупредил об ответе на военные угрозы со стороны Токио
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.