В российские войска начали поступать малогабаритные «Бинокли» для нужд СВО

Зубарев: в российские войска начали поступать малогабаритные БЛА «Бинокль» для нужд СВО

Российская компания «Съемка с воздуха» начала поставку малогабаритных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Бинокль» для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Дмитрия Зубарева.

По его словам, «Бинокль» стоит в 2-3 раза дешевле китайского дрона DJI Mavic, активно использующегося в ходе боевых действий. Он оснащен компактным тепловизором, способным устанавливать наличие сил и средств противника в любое время суток. Также его можно оснастить устройством сброса гранат.

«Именно такие "Бинокли" уже начали поставлять. И ночные, и дневные — уже контракты есть», — заявил Зубарев, уточнив, что речь идет о поставках в российские войска десятков единиц дронов.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков оценил значение дронов для артиллерии в ходе спецоперации. По его словам, беспилотные летательные аппараты позволяют эффективно поражать цели даже буксируемыми артиллерийскими системами, которые считались устаревшими.