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12:56, 28 декабря 2022Наука и техника

В России оценили значение дронов для артиллерии

Аналитик Болтенков сообщил, что дроны вдохнули жизнь даже в буксируемую артиллерию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты позволяют эффективно поражать цели даже буксируемыми артиллерийскими системами, которые считались устаревшими. Значение дронов для артиллерии в ходе специальной военной операции оценил военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что наступление невозможно без подавления и уничтожения артиллерии противника. «Корректировка с дронов вдохнула жизнь даже в считавшиеся устаревшими буксируемые системы. Они стали гораздо точнее и летальнее, чем раньше», — сказал аналитик.

Болтенков подчеркнул, что поставки оружия позволяют Украине восполнять потери артиллерийских систем, которые необходимо поражать. По его словам, в контрбатарейной борьбе у российских военных есть «весьма существенные» успехи. Также эксперт отметил, что поражение украинской артиллерии готовит почву для новых ударов российских войск.

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Ранее стало известно, что в России создали универсальный тренажер «Корзина» для обучения операторов беспилотников прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что использование реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок «Малка» для контрбатарейной борьбы позволяет поражать артиллерийские системы иностранного производства.

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Даниил Иринин
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