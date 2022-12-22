В России создали тренажер для обучения операторов дронов

Директор Сманцер: в России создали тренажер «Корзина» для обучения операторов дронов

В России создали универсальный тренажер «Корзина» для обучения операторов дронов прицельному бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня, заявил директор по развитию компании «ALFA Центр мишеней», где разработали тренажер, Анатолий Сманцер. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Сманцер, тренажер позволяет готовить специалистов под три типа задач: разведка и обнаружение, целеуказание и корректировка огня артиллерии, поражение наземных целей боевой полезной нагрузкой.

Тренажер позволяет создавать на неподготовленном пространстве площадью до трех квадратных километров различные тактические ситуации, моделировать упражнения независимо от местности от времени суток. Отмечается, что «Корзина» имеет автономность работы элементов свыше 12 часов, а также открытую архитектуру комплекса, позволяющую в дальнейшем расширять функционал тренажера.

В ноябре в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине Вооруженные силы (ВС) России отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему (РУС), которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов.