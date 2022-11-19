Россия отработала первую беспилотную разведывательно-ударную систему

РИА Новости: ВС России отработали в СВО первую беспилотную разведывательно-ударную систему

В рамках специальной военной операции (СВО) на Украине Вооруженные силы (ВС) России отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему (РУС), которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Система включает как разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. Система показала высокую эффективность обнаружения и поражения таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника, заявил собеседник агентства.

Кроме того, в систему входят, в частности, разведывательные дроны ZALA 421-16E, которые в том числе выступают в роли ретрансляторов сигнала, а также барражирующие боеприпасы «Изделие-51», «Изделие-52» и «Куб».

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат». Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК «Ярс».