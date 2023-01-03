Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 3 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали дату рассмотрения дела против Тихановской

Верховный суд Белоруссии рассмотрит дело против Светланы Тихановской 17 января

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Уголовное дело против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и других оппозиционеров рассмотрят 17 января. Дату заседания назвал Верховный суд страны, сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит дело против Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. На данный момент оппозиционеры находятся за пределами страны.

Обвиняемым инкриминированы, в том числе, заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни. В частности, Тихановскую обвиняют в измене государству и приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской в марте 2022 года. Его возбудили по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса республики. В Генпрокуратуре заявили, что Тихановскую подозревают в публичных призывах к совершению акта терроризма и диверсии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
В Госдуме отреагировали на предъявление СБУ подозрения российским военным
Путин поручил оказать помощь несовершеннолетним россиянам в новых регионах
В Белоруссии назвали дату рассмотрения дела против Тихановской
Самойлова раскрыла свои фобии
Путин поручил предложить льготы участникам боевых действий на стороне ДНР и ЛНР
В Эстонии вступились за раскритикованных за фото с Карпиным футболистов
Несколько десятков рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
На Украине признали военный потенциал России
Меладзе прокомментировал скандал из-за ответа на фразу «Слава Украине»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.