В Белоруссии назвали дату рассмотрения дела против Тихановской

Верховный суд Белоруссии рассмотрит дело против Светланы Тихановской 17 января

Уголовное дело против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и других оппозиционеров рассмотрят 17 января. Дату заседания назвал Верховный суд страны, сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит дело против Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. На данный момент оппозиционеры находятся за пределами страны.

Обвиняемым инкриминированы, в том числе, заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни. В частности, Тихановскую обвиняют в измене государству и приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Светланы Тихановской в марте 2022 года. Его возбудили по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса республики. В Генпрокуратуре заявили, что Тихановскую подозревают в публичных призывах к совершению акта терроризма и диверсии.