Бывший барабанщик группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер в возрасте 68 лет

Бывший барабанщик американской группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил его брат и бас-гитарист группы Вердайн Уайт на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня наша семья опечалена в связи с потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина “Фредди” Уайта», — написал он.

Уайт присоединился к Earth, Wind and Fire в 1974 году. В середине 1980-х музыкант покинул группу.

В 2000 году барабанщик был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В декабре стало известно, что барабанщик британской рок-группы The Stranglers Брайан Джон Даффи, более известный как Джет Блэк, умер в возрасте 84 лет. Он скончался 6 декабря после продолжительной болезни. Из-за состояния здоровья в последнее время он жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями.