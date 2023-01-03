Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:16, 3 января 2023Культура

Умер барабанщик Earth, Wind and Fire

Бывший барабанщик группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер в возрасте 68 лет
Фред Уайт

Фред Уайт. Фото: @verdine_white

Бывший барабанщик американской группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил его брат и бас-гитарист группы Вердайн Уайт на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня наша семья опечалена в связи с потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина “Фредди” Уайта», — написал он.

Уайт присоединился к Earth, Wind and Fire в 1974 году. В середине 1980-х музыкант покинул группу.
В 2000 году барабанщик был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В декабре стало известно, что барабанщик британской рок-группы The Stranglers Брайан Джон Даффи, более известный как Джет Блэк, умер в возрасте 84 лет. Он скончался 6 декабря после продолжительной болезни. Из-за состояния здоровья в последнее время он жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя
Пригожин пожаловался в МВД на «саботаж» в луганском морге
Байден высказался о совместных ядерных учениях с Южной Кореей
Травматолог предупредил об увечьях из-за катания на тюбинге
Российский писатель назвал лучшие книги 2022 года
Умер барабанщик Earth, Wind and Fire
Украинская полиция обстреляла автомобиль у храма в Днепропетровске
В Госдуме высказались об увеличении периода срочной службы в армии
Названы сроки запуска исламского банкинга в России
Раскрыта история празднования Нового года в Татарстане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.