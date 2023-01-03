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23:24, 3 января 2023Мир

В Японии призвали углубить дискуссию по Украине в Совбезе ООН

Постпред Японии при ООН Исиканэ призвал углубить дискуссию по Украине в Совбезе

Фото: Mike Segar / Reuters

Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совете безопасности ООН в январе, предложил обсудить ситуацию на Украине более детально. Его слова приводит РИА Новости.

Исиканэ задали вопрос, как он оценивает идею о формировании специального трибунала против России по Украине, который бы увтердила ООН. Он назвал выход из украинского кризиса сложной ситуацией, «которая требует очень деликатного обращения». «Я бы скорее не отвечал на этот вопрос с ходу», — добавил постпред.

Дипломат также призвал углубить дискуссию по Украине в Совбезе ООН и привлечь к ней Генассамблею. Подобное обсуждение позволит «найти путь в будущее», подчеркнул он.

«В этот момент, откровенно говоря, я не в курсе конкретных шагов, того, кто, как и когда мы можем начать мирные переговоры по украинской ситуации», — заключил Исиканэ.

Ранее Исиканэ анонсировал министерское заседание Совбеза ООН 12 января. Встречу посвятят укреплению верховенства права. Председателем заседания станет глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

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Марина Совина
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