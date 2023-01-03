Путин пообщался с восьмилетней девочкой из Курганской области

Путин пообщался с 8-летней Агатой, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — заявил официальный представитель Кремля.

Отмечается, что девочка загадала желание на Новый Год увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

22 декабря президент в пятый раз принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с елки в Доме молодежи в «Манеже» три открытки, на которых дети написали о своих мечтах. Среди них была восьмилетняя жительница Курганской области, пожелавшая прокатится в оленьей упряжке и увидеть северное сияние.

Ранее сообщалось, что благодаря Путину восьмилетняя Александра Титаренко из Запорожской области съездила вместе с родителями в Великий Устюг и встретилась с главным Дедом Морозом страны. Позже российский лидер поговорил с девочкой по телефону.