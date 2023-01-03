Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 3 января 2023Россия

Путин пообщался с восьмилетней девочкой из Курганской области

Путин пообщался с 8-летней Агатой, чью мечту исполнил в рамках «Елки желаний»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — заявил официальный представитель Кремля.

Отмечается, что девочка загадала желание на Новый Год увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

22 декабря президент в пятый раз принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с елки в Доме молодежи в «Манеже» три открытки, на которых дети написали о своих мечтах. Среди них была восьмилетняя жительница Курганской области, пожелавшая прокатится в оленьей упряжке и увидеть северное сияние.

Ранее сообщалось, что благодаря Путину восьмилетняя Александра Титаренко из Запорожской области съездила вместе с родителями в Великий Устюг и встретилась с главным Дедом Морозом страны. Позже российский лидер поговорил с девочкой по телефону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных опровергли
Лавров рассказал главе МИД Израиля о положении спецоперации
Верховная Рада удалила из Twitter пост о дне рождения Бандеры
В Германии допустили отправку замороженных активов России на Украину
США отказали Зеленскому в поставках тактических ракет для ВСУ
Бывшего чемпиона мира по боксу арестовали за участие в смертельном ДТП
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в этом году
В США занервничали после решения властей Израиля менее открыто обсуждать Украину
Часовой в Белгородской области ранил в ногу местного жителя
Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.