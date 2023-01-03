В США занервничали после решения властей Израиля менее открыто обсуждать Украину
Решение властей Израиля менее открыто обсуждать ситуацию на Украине нервирует. Об этом, комментируя слова нового главы израильского МИД Эли Коэна, написал в своем Twitter американский сенатор Линдси Грэм.
«Мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России на Украину, немного нервирует», — отметил он.
Грэм также добавил, что господину Коэну следует понимать, что, когда он ведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, он говорит «с представителем военного преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах».
29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. Ранее он занимал пост премьер-министра в 1996-1999, а также в 2009-2021 годах.
Позже министр иностранных дел страны Эли Коэн заявил, что новое правительство Израиля будет говорить об Украине «не так открыто».