В США занервничали после решения властей Израиля менее открыто обсуждать Украину

Сенатор США Грэм: решение властей Израиля менее открыто обсуждать Украину нервирует

Решение властей Израиля менее открыто обсуждать ситуацию на Украине нервирует. Об этом, комментируя слова нового главы израильского МИД Эли Коэна, написал в своем Twitter американский сенатор Линдси Грэм.

«Мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России на Украину, немного нервирует», — отметил он.

Грэм также добавил, что господину Коэну следует понимать, что, когда он ведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, он говорит «с представителем военного преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах».

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. Ранее он занимал пост премьер-министра в 1996-1999, а также в 2009-2021 годах.

Позже министр иностранных дел страны Эли Коэн заявил, что новое правительство Израиля будет говорить об Украине «не так открыто».