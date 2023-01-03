Два журналиста из Германии и Японии пострадали в ходе боевых действий на Украине

Два журналиста из Германии и Японии пострадали на Украине с 31 декабря по 2 января

Два журналиста из Германии и Японии получили ранения в ходе боевых действий на подконтрольной Киеву территории Украины в период с 31 декабря по 2 января. Об этом во вторник, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию «Репортеры без границ».

В частности, 31 декабря журналист газеты Asahi Ватару Сехита получил осколочное ранение лодыжки, когда находился неподалеку от своего отеля в Киеве. При этом, его коллега Норито Конисуэ, остававшийся в гостинице, не пострадал.

Также 2 января легкие осколочные ранения в области лица получил корреспондент немецкой газеты Bild Бьорн Штрицель.

В октябре сообщалось, что российский военный корреспондент Семен Пегов получил ранение в районе села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), подорвавшись на мине «Лепесток». У него диагностировали открытый перелом двух пальцев правой стопы, а также рваные раны ее подошвенной части. Журналиста прооперировали в травматологическом центре Донецка.