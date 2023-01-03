Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным

Игроков сборной Эстонии раскритиковали на родине за фото с российским тренером Карпиным

Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с российским тренером Валерием Карпиным. Об этом сообщает Postimees.

Бывший игрок европейской команды Андрей Степанов поделился снимком, на котором помимо Карпина присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, помощник главного тренера Андрес Опер и другие. Объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla выразило недовольство публикацией фотографии.

«Несмотря на то что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы», — заявили представители организации.

Карпин, являющийся уроженцем эстонского города Нарвы, занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре, однако из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций лишилась возможности побороться за право участвовать в турнире.