Аналитик спрогнозировал укрепление курса рубля после праздников

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал укрепление курса рубля в январе

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал укрепление курса рубля после январских праздников. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, доллар, евро и юань закончили год значительным укреплением к российской валюте, и это обстоятельство «создает предпосылки для укрепления рубля в ближайшие недели в область 68 рублей за доллар».

Такая динамика будет наблюдаться за счет характерного для начала года снижения спроса импортеров на валюту, а также вероятного всплеска продажи валюты экспортерами, отметил Сыроваткин.

Кроме того, в течение года ожидается сохранение профицита торгового баланса и компенсация дефицита бюджета за счет средств ФНБ, а также увеличения внутреннего долга. Таким образом, российская валюта не испытает существенных колебаний до конца 2023 года.

Ранее аналитики крупнейших банков спрогнозировали незначительное ослабление курса рубля к основным мировым валютам. Отмечается, что средний курс рубля к доллару в следующем году может варьироваться в диапазоне 70,1-73,3, к евро — 73,6-77, к юаню — 10,4-10,5. По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м.