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15:34, 3 января 2023Наука и техника

Стало известно о разработке бюджетных наушников AirPods

9to5mac: Apple разрабатывает бюджетные наушники AirPods Lite

Фото: Lala Azizli / Unsplash

Apple разрабатывает бюджетный вариант беспроводных наушников AirPods. Таким образом компания планирует конкурировать на рынке более дешевых моделей других производителей. Об этом пишет издание 9to5mac со ссылкой на аналитика Джеффа Пу.

По данным источника, модель будет называться AirPods Lite. Пока неизвестно, как она будет выглядеть и какими функциями обладать. Согласно предположениям, такие наушники будут стоить менее 129 долларов (9,4 тысячи рублей).

Аналитик спрогнозировал, что в 2023 году спрос на AirPods снизится. Что касается поставок, то они могут упасть с 73 миллионов единиц в 2022 году до 63 миллионов.

Ранее из отчета Canalys стало известно, что компания Apple получила около трети глобального рынка наушников. В третьем квартале 2022 года Apple сохранила лидерство, получив 30,9 процента рынка. Компания возглавила рейтинг благодаря успешным продажам наушников AirPods.

Нина Ташевская
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