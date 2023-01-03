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23:42, 3 января 2023Культура

Французский актер раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине

Французский актер Омар Си удивился лицемерию общества Запада из-за конфликта на Украине
Омар Си

Омар Си. Фото: Terence Baelen/ Globallookpress.com

Французский актер Омар Си, сыгравший роль в фильме «1+1», раскритиковал Запад и удивился лицемерию из-за конфликта на Украине. Он заявил в интервью Le Parisien, что общественность обсуждает украинскую ситуацию, но закрывает глаза на происходящее на Ближнем Востоке и в Африке.

«Я удивлен, что люди так поражены. Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше?» — сказал Си.

Он добавил, что в детстве был потрясен ирано-иракской войной, которая «велась по старинке», видел ужасные кадры. Потом начался конфликт в Персидском заливе, который продолжается до сих пор, напомнил актер.

Омар Си добавил, что ощущает тревогу от любых вооруженных противостояний, вне зависимости от того, где они происходят.

Ранее правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака предрек глобальную военную агрессию Запада в случае успеха на Украине.

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Марина Совина
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